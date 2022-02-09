Власти ЦАР повысят уровень школьного образования

Банги, 9 февраля. Правительство ЦАР запустило проект «Восстановление», который должен повысить успеваемость учащихся средних школ республики. Финансовую помощь в данном вопросе оказывает Всемирный банк, сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«В настоящее время Министерство начального и среднего образования занимается вопросами наращивания потенциала воспитанников учебных заведений начального уровня. Проект «Восстановление» направлен на поддержку юных центральноафриканцев, испытывающих затруднения в образовательном процессе. Его главной задачей станет снижение числа тех, кто не сдает итоговые экзамены», — отметили сотрудники СМИ.

Модернизационная программа проводится в несколько этапов и затрагивает три государственные школы Банги: «Гобонго», «Малимака» и «Столичную школу для девочек».

«Этот проект появился в самое подходящее время. Наши дети испытывают огромные трудности, особенно в чтении. В течение последней недели, когда проводились коррекционные курсы, мы наблюдали заметное улучшение. Они дают больший результат по сравнению с полуторамесячными курсами, которые мы проводили ранее», — пояснил директор «Малимака» Корак Дингамнуджи.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По данным министерства образования, программа «Восстановление» может включать до 15 учащихся из одного класса, на большее количество пока не хватает сотрудников. Тем не менее этот вопрос решается, ведомство проводит дополнительный набор преподавателей.

«Курсы направлены на повышение вхождения подростков в стандарт, ведь кризис безопасности в последние годы значительно ударил по процессу обучения. Однако теперь, при поддержке международных партнеров, этот пробел будет устранен», — заключили ведущие радиостанции.

В конце января стало известно, что министр высшего образования Центральноафриканской Республики Жан-Лоран Сысса-Магале и его коллега Мукадас Нура подписали соглашение о сотрудничестве в учебном секторе с ООО «Русский дом».