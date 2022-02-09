Бари Алибасов — младший объяснил, почему хочет взять в жены 83-летнюю Федосееву-Шукшину

Очередной скандал разгорелся в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Затухать он пока не собирается. Так, Бари Алибасов — младший, сын знаменитого продюсера Бари Алибасова, решил взять в жены 83-летнюю артистку. В студии программы «Пусть говорят» Алибасов-младший объяснил, почему он принял такое решение.

Идея жениться пришла в голову отпрыску музыканта не просто так.

Кадр из фильма «Линия Марты» /

По его словам, он хочет защитить актрису от мошеннических действий со стороны ее же дочери Ольги Шукшиной.

«Я хорошо разбираюсь в мошенничестве. Я могу спасти ее этой женитьбой. Чтобы в очередной раз, когда они поругаются с дочерью, она знала, что есть я: не надо идти к соседям и подругам», — говорит Алибасов-младший.

Мошенничество, которое фигурирует в словах новоиспеченного жениха Федосеевой-Шукшиной, заключается в том, что, по его мнению, дочь актрисы упекла мать в дом престарелых, чтобы якобы претендовать на квартиру родительницы.

«Я не могу ее (Лидию Федосееву-Шукшину) забрать, потому что это могут сделать только опекуны. Это подруга моего отца, которую он любит. И я хочу, чтобы этот человек мог проводить свою старость в комфорте и уюте», — заявил Алибасов-младший.

instagram.com / @barialibasovjr

Более того, мужчина во все горло кричит о своих благих намерениях. По его словам, он даже купил дом в Калининграде у моря специально для актрисы на тот случай, если в квартире Федосеева-Шукшина жить не захочет. Однако сама актриса в слова сына продюсера группы «На-На» не верит, называет его лжецом и самым отвратительным человеком, которого когда-либо знала.