Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 20:59
20:58
Армия
Эксперт Коновалов включил Т-34, Т-80 и Т-14 «Армата» в рейтинг лучших отечественных танков
20:58
Экономика
ПФР напомнил о выплате около 25 тысяч рублей неработающим россиянам
20:58
Политика
Несостоявшиеся гаранты безопасности: почему Германии, Франции и Польше безразлична судьба Украины
20:57
Происшествия
Режиссер Герман-младший уже два года страдает от потопов в доме на Рубинштейна
20:57
Общество
Врач Гандельман заявил о пользе краснокочанной капусте для снижения риска развития рака
20:55
Экономика
Шведский стартап Jetson начал прием заказов на летающий автомобиль
20:54
Общество
Уникальный случай рождения краснокнижного тюленя в неволе был зафиксирован в Мурманске
20:54
Политика
Глава МИД Финляндии Хаависто: страна может вступить в НАТО в зависимости от ситуации
20:52
Армия
PM: Пентагон перебросил в Европу непроверенное в реальных боях вооружение
20:52
Экономика
Компания «Молдовагаз» попросила крупных потребителей внести предоплату за газ
Все новости

Бари Алибасов — младший объяснил, почему хочет взять в жены 83-летнюю Федосееву-Шукшину
Шоу-бизнес
Бари Алибасов — младший объяснил, почему хочет взять в жены 83-летнюю Федосееву-Шукшину
vk.com  /  Бари Алибасов

Очередной скандал разгорелся в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Затухать он пока не собирается. Так, Бари Алибасов — младший, сын знаменитого продюсера Бари Алибасова, решил взять в жены 83-летнюю артистку. В студии программы «Пусть говорят» Алибасов-младший объяснил, почему он принял такое решение.

Идея жениться пришла в голову отпрыску музыканта не просто так.

Бари Алибасов-младший объяснил, почему хочет взять в жены Лидию Федосееву-Шукшину
Кадр из фильма «Линия Марты» /

По его словам, он хочет защитить актрису от мошеннических действий со стороны ее же дочери Ольги Шукшиной.

«Я хорошо разбираюсь в мошенничестве. Я могу спасти ее этой женитьбой. Чтобы в очередной раз, когда они поругаются с дочерью, она знала, что есть я: не надо идти к соседям и подругам», — говорит Алибасов-младший.

Мошенничество, которое фигурирует в словах новоиспеченного жениха Федосеевой-Шукшиной, заключается в том, что, по его мнению, дочь актрисы упекла мать в дом престарелых, чтобы якобы претендовать на квартиру родительницы.

«Я не могу ее (Лидию Федосееву-Шукшину) забрать, потому что это могут сделать только опекуны. Это подруга моего отца, которую он любит. И я хочу, чтобы этот человек мог проводить свою старость в комфорте и уюте», — заявил Алибасов-младший.

Бари Алибасов-младший объяснил, почему хочет взять в жены Лидию Федосееву-Шукшину
instagram.com / @barialibasovjr

Более того, мужчина во все горло кричит о своих благих намерениях. По его словам, он даже купил дом в Калининграде у моря специально для актрисы на тот случай, если в квартире Федосеева-Шукшина жить не захочет. Однако сама актриса в слова сына продюсера группы «На-На» не верит, называет его лжецом и самым отвратительным человеком, которого когда-либо знала.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бари Алибасов — младший объяснил, почему хочет взять в жены 83-летнюю Федосееву-Шукшину
скандал шоу-бизнес алибасов федосеева-шукшина алибасов-младший
Комментировать