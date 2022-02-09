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В Минспорта России назвали преждевременными комментарии по ситуации с Валиевой

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 20:03
Олимпийские игры 2022
В Минспорта России назвали преждевременными комментарии по ситуации с Валиевой
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Москва, 9 февраля. Представители Министерства спорта России высказались по ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, выигравшей золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Издание Inside the Games сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) проводит юридические консультации по поводу Валиевой. Фигуристка якобы сдала сомнительный допинг-тест. При этом официальных заявлений МОК пока не было.

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине», — ответили в ведомстве на запрос «Матч ТВ».

В министерстве добавили, что Россия — против нарушений спортивных правил и олимпийской этики. Ранее источник сообщил, что в допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат для лечения проблем с сердцем. Вещество не влияет на спортивные результаты, однако фигуристку все равно могут отстранить от следующих соревнований в Пекине.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, подопечную Этери Тутберидзе пытаются заставить нервничать. После ее успешного выступления в короткой программе многим стало ясно, что обойти Валиеву будет очень сложно.

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