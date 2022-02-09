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Валиева ни при чем: Онищенко назвал разгоревшийся допинг-скандал «антироссийской работой»
Спорт
Валиева ни при чем: Онищенко назвал разгоревшийся допинг-скандал «антироссийской работой»
Федеральное агентство новостей  / 

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН разгоревшийся допинг-скандал, вокруг российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Собеседник уверен, что 15-летняя Камила Валиева, которую подозревают в употреблении запрещенного лекарственного препарата, не причастна к делу, а сложившаяся ситуация — результат «антироссийской работы, направленной на дискредитацию нашего спорта».

«Полагаю, если бы она даже не употребляла это лекарство, к ней все равно были бы вопросы. Потому что вот эта целенаправленная травля наших спортсменов и то, что они выступают под олимпийским флагом нашего государства, — частный, системный случай антироссийской работы, направленной на дискредитацию нашего спорта. Скажу, что самым большим потребителем допинга всегда была американская команда. Практически во всех спортивных дисциплинах они пользуются современными препаратами, которые просто не подлежат контролю. Наша Камила Валиева уже показала отличный результат, поэтому можно рассматривать действия WADA скорее как провокацию», — отметил Онищенко.

Валиева ни при чем: Онищенко назвал разгоревшийся допинг-скандал «антироссийской работой»
Global Look Press / Li Yibo/XinHua

Напомним, появилась информация, что российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга. Однако, как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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