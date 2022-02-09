Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 20:59
20:58
Армия
Эксперт Коновалов включил Т-34, Т-80 и Т-14 «Армата» в рейтинг лучших отечественных танков
20:58
Экономика
ПФР напомнил о выплате около 25 тысяч рублей неработающим россиянам
20:58
Политика
Несостоявшиеся гаранты безопасности: почему Германии, Франции и Польше безразлична судьба Украины
20:57
Происшествия
Режиссер Герман-младший уже два года страдает от потопов в доме на Рубинштейна
20:57
Общество
Врач Гандельман заявил о пользе краснокочанной капусте для снижения риска развития рака
20:55
Экономика
Шведский стартап Jetson начал прием заказов на летающий автомобиль
20:54
Общество
Уникальный случай рождения краснокнижного тюленя в неволе был зафиксирован в Мурманске
20:54
Политика
Глава МИД Финляндии Хаависто: страна может вступить в НАТО в зависимости от ситуации
20:52
Армия
PM: Пентагон перебросил в Европу непроверенное в реальных боях вооружение
20:52
Экономика
Компания «Молдовагаз» попросила крупных потребителей внести предоплату за газ
Все новости

Мария Захарова напомнила об открытости Союзного государства для других стран

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 19:56
Политика
Мария Захарова напомнила об открытости Союзного государства для других стран
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 9 февраля. Двери Союзного государства открыты для всех стран. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективе объединения государств на постсоветском пространстве. Например, Армении, по его словам, «деваться некуда».

«Он не говорил о Союзном государстве, он говорил о возможных интеграционных процессах и объединениях в сфере безопасности, экономики и так далее», — сказала Мария Захарова журналистам.

Союзное государство остается открытым образованием, напомнила дипломат. Это предусматривает возможность присоединения к нему других участников.

Ранее Мария Захарова высказалась о призывах США к пересмотру Минских соглашений. Она предупредила, что это может обернуться неприятными последствиями.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Мария Захарова напомнила об открытости Союзного государства для других стран
захарова лукашенко союзное государство
Комментировать