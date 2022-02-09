Мария Захарова напомнила об открытости Союзного государства для других стран

Москва, 9 февраля. Двери Союзного государства открыты для всех стран. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о перспективе объединения государств на постсоветском пространстве. Например, Армении, по его словам, «деваться некуда».

«Он не говорил о Союзном государстве, он говорил о возможных интеграционных процессах и объединениях в сфере безопасности, экономики и так далее», — сказала Мария Захарова журналистам.

Союзное государство остается открытым образованием, напомнила дипломат. Это предусматривает возможность присоединения к нему других участников.

Ранее Мария Захарова высказалась о призывах США к пересмотру Минских соглашений. Она предупредила, что это может обернуться неприятными последствиями.