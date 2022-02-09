Полицейские из Детройта торговали «героиновым коктейлем»

Вашингтон, 9 февраля. Детектив полиции города Хайленд-Парк, штат Иллинойс, и ее помощник признали свою вину в распространении героина с добавлением фентанила. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно опубликованной информации, 46-летняя Тиффани Липкович и ее помощница, 38-летняя Эмбер Беллами признали вину в инкриминируемом преступлении. Сообщается, что Липкович работала в полицейском управлении Хайленд-Парка с 2011 года. Обе женщины живут в Детройте.

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A Highland Park police detective pleaded guilty to conspiring to distribute fentanyl-laced heroin.



Tiffany Lipkovitch, 46, of Detroit pleaded guilty to conspiring to distribute controlled substances. Lipkovich has been a police officer since 2011.https://t.co/7XGnnbxjKE — Watchman on the Wall | 99% of Cops are Degenerates (@SamsonIsrael16) January 28, 2022

Федеральные агенты, которые вели расследование дела, записали многочисленные звонки и встречи между Липкович и сотрудником ФБР, который изображал покупателя наркотиков. Липкович предоставила ему образцы препаратов, которые были доступны через ее коллегу Эмбер Беллами.

Tiffany Lipkovitch is now a convicted fentanyl-laced heroin dealer. https://t.co/K7dcsJNIWC — ~VViseguy~ (@MrWiseGuy2U) January 30, 2022

В результате следственных мероприятий внедренному агенту удалось выйти на Беллами, которая, по словам Липкович, получила из-за границы крупную партию разбавленного фентанилом героина. Позже информатор встретился с Липкович во время ее дежурства и передал ей 300 долларов за содействие в сделке с наркотиками.

«Незаконный оборот наркотиков и наркомания создали кризис в наших сообществах, о чем наши партнеры по правоохранительным органам слишком хорошо знают. Это оскорбление для честных сотрудников правоохранительных органов и для сообществ, которым они служат, если присягнувший сотрудник таким образом нарушает свою клятву», — заявила прокурор Детройта Дон Айсон.

Последние несколько лет США переживают эпидемию передозировок, которая связана с употреблением мощного искусственного опиоида фентанила. Это средство подмешивают в другие наркотические средства, в том числе — марихуану, что зачастую приводит к фатальным последствиям.