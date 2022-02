Полицейские из Детройта торговали «героиновым коктейлем»

Вашингтон, 9 февраля. Детектив полиции города Хайленд-Парк, штат Иллинойс, и ее помощник признали свою вину в распространении героина с добавлением фентанила. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно опубликованной информации, 46-летняя Тиффани Липкович и ее помощница, 38-летняя Эмбер Беллами признали вину в инкриминируемом преступлении. Сообщается, что Липкович работала в полицейском управлении Хайленд-Парка с 2011 года. Обе женщины живут в Детройте.

A Highland Park police detective pleaded guilty to conspiring to distribute fentanyl-laced heroin.



Tiffany Lipkovitch, 46, of Detroit pleaded guilty to conspiring to distribute controlled substances. Lipkovich has been a police officer since 2011.https://t.co/7XGnnbxjKE