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Дмитрий Губерниев вспомнил Волочкову после скандала с допинг-тестом Валиевой

Олимпийские игры 2022
Дмитрий Губерниев вспомнил Волочкову после скандала с допинг-тестом Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 9 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандале, разгоревшемся на Олимпиаде в Пекине из-за сомнительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Телеведущий отнесся к сообщениям об этом с иронией.

По данным британского портала Inside the Games, церемонию награждения участников командных соревнований по фигурному катанию ОИ, в которых победили россияне, перенесли из-за проблем с допинг-тестом Валиевой. Высказываясь об этих сведениях, Губерниев вспомнил балерину Анастасию Волочкову. По словам комментатора, именно ее могут следующей обвинить в нечестной борьбе.

«Теперь возьмутся за Волочкову», — пошутил телеведущий в беседе с NewInform.

По данным СМИ, вещество, обнаруженное в допинг-тесте Валиевой, не влияет на спортивные результаты. Препарат, найденный в пробе фигуристки, применяют для лечения болезней сердца.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дмитрий Губерниев вспомнил Волочкову после скандала с допинг-тестом Валиевой
губерниев олимпиада валиева
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