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Туктамышева может заменить заподозренную в нарушении антидопинговых правил Валиеву на ОИ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 20:23
Олимпийские игры 2022
Туктамышева может заменить заподозренную в нарушении антидопинговых правил Валиеву на ОИ
instagram.com  /  @liza_tuktik

Пекин, 9 февраля. Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева может выступить на ОИ-2022 вместо Камилы Валиевой.

Елизавета Туктамышева, включенная в запас сборной России по фигурному катанию на зимнюю Олимпиаду, может принять участие в зимних Играх. Чемпионка мира и Европы выступит в соревнованиях одиночниц, если Камила Валиева будет дисквалифицирована. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не комментировали возможность замены спортсменки, из-за нарушения антидопинговых правил которой команда ОКР рискует лишиться золота ОИ-2022 в командных соревнованиях.

Ранее стали известны подробности допинг-пробы 15-летней Валиевой, взятой у фигуристки в декабре 2021 года. В ней были обнаружены следы запрещенной субстанции в миро-дозе.

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