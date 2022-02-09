Газета Mirror опубликовала фото вечеринки с участием Джонсона во время локдауна

Лондон, 9 февраля. Скандал вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона набирает обороты. В Сети появились фотографии с вечеринки во время локдауна в декабре 2020 года.

Снимок предоставила газета Mirror. На нем изображены три сотрудника правительства и сам Джонсон. Вечеринка проходила в правительственной резиденции. По мнению редакции газеты, фотографию сделали в декабре 2020 года.

На фотографии один из сотрудников сидит с елочной мишурой на шее. Кроме того, на столе присутствуют картофельные чипсы и открытая бутылка шампанского. Газета пишет, что это была рождественская викторина на Даунинг-стрит. В это время в Лондоне действовали антиковидные ограничения.

Ранее Борис Джонсон заявил, что не намерен покидать занимаемый пост на фоне критики из-за вечеринок. По его словам, пока не следует делать преждевременные выводы по этому вопросу.