Ростех: предварительные испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф близки к завершению

Москва, 9 февраля. Компания «Курганмашзавод», разработавшая перспективный российский бронетранспортер БТ-3Ф с функцией преодоления водных преград, завершает предварительные испытания новой бронемашины.

Тестирование плавающего бронетранспортера БТ-3Ф продолжается около года, заявили представители концерна «Ростех».

«За это время технику подвергли различным испытаниям… которые завершились успешно», — сообщили представители концерна.

На «Курганмашзаводе» готовы приступить к серийному производству плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф, как только будет подписан контракт на их поставку, подчеркнули в Ростехе.

Ранее белорусское минобороны подтвердило получение очередной партии российских БТР-82А.