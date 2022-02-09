Тарасова полагает, что Валиеву хотят заставить нервничать из-за скандала с допинг-тестом

Москва, 9 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о скандале вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Наставница спортсменов считает, что участницу сборной пытаются заставить нервничать из-за этой ситуации.

Британский портал Inside the Games написал, что сборная ОКР может лишиться олимпийского золота в командных соревнованиях по фигурному катанию из-за проблем с пробами одного из спортсменов. Позднее сайт сообщил, что награждение российских фигуристов перенесли из-за сомнительного допинг теста Валиевой. Тарасова прокомментировала скандал вокруг спортсменки.

«Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того, чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Чтобы Камила начала сейчас дергаться, нервничать и падать. Вот и все», — предположила тренер в комментарии Telegram-каналу LIFE SHOT.

Ранее СМИ раскрыли подробности о допинг-пробе Валиевой. По данным журналистских источников, фигуристка сдавала тест до Олимпиады.