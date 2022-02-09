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Глава большинства в парламенте Ирака провел переговоры с командующим силами «Аль-Кудс»

Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака провел переговоры с командующим силами «Аль-Кудс»
Pr Scr twitter.com  / 

Лидер иракского парламентского блока «Ас-Сайрун» Муктада ас-Садр провел встречу с командующим элитными силами «Аль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — бригадным генералом Исмаилом Каани.

Переговоры двух шиитских деятелей состоялись в городе Ан-Наджаф на юге Ирака. Офис законодателя сообщил лишь о факте их беседы, однако не огласил никаких подробностей касательно поднятых в ее рамках тем.

Тем не менее разговоры об их предстоящей встрече ходили уже давно. Ее ждали еще в конце января, когда Каани прибыл в страну с необъявленным визитом, однако тогда он уехал, так и не повидавшись с Ас-Садром. Сейчас он снова посетил Ирак без предупреждения, но переговоры все-таки состоялись.

Предметом их беседы, вероятнее всего, стали вопросы формирования новой шиитской парламентской коалиции. В результате прошедших в стране выборов блок «Ас-Сайрун» лидировал по числу мест в парламенте, однако этого оказалось недостаточно для получения большинства. В то же время ряд проиранских шиитских фракций, вроде альянса «Аль-Фатх» и партии «Катаиб Хезболла», входящих в так называемый координационный совет, понесли серьезные потери в числе законодателей, что вызвало их противодействие одержавшей верх стороне.

Парламент Ирака
Федеральное агентство новостей /

На этом фоне в стране наметился внутриполитический кризис, который Муктада ас-Садр пытается разрешить посредством переговоров с конкурентами ради формирования единой коалиции, обладающей большинством в парламенте. Впоследствии это позволит успешнее реализовывать любые государственные инициативы, а в ближайшей перспективе — обеспечит право выдвинуть своего человека на ключевой пост премьер-министра.

Помимо обид, спровоцированных распределением депутатских кресел в парламенте, причиной разногласий между шиитскими фракциями и главой «Ас-Сайруна» является его позиция относительно влияния Ирана на политику государства. Муктада ас-Садр проявил себя как непримиримый борец с иностранным вмешательством, будь то западным или восточным. Так что его взгляды остро противоречат интересам традиционно сотрудничавших с Тегераном политических объединений.

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Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Впрочем, состоявшаяся встреча политика с генералом КСИР говорит о том, что его настрой является не столь радикальным. Не исключено, что он попробует использовать этот контакт для налаживания связи со своими соперниками ради улучшения внутренней обстановки в стране. В конечном итоге он не отрицает возможности сотрудничества с дружественным мусульманским государством, однако наверняка будет настаивать на выстраивании некоторых границ и равноправии партнерства.

Разрешить внутренний кризис сейчас жизненно необходимо, иначе уставшие от ожидания граждане, и так добившиеся проведения досрочных выборов, вновь решат вмешаться в ситуацию при помощи митингов.

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ирак иран ксир муктада ас-садр
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