Девять человек погибли в результате двух терактов в Ираке

Багдад, 9 февраля. Три иракских солдата и один гражданский погибли в результате взрыва бомбы, заложенной на пути следования их автомобиля в районе населенного пункта Ар-Рутба в провинции Анбар. Как сообщается, военнослужащие ехали в отпуск и скончались прямо на месте теракта вместе с находившимся неподалеку от разрыва мирным жителем. Еще несколько человек получили ранения.

One civilian, three troops killed in a bomb attack in al-Anbarhttps://t.co/k2Qp2lMYXG — SHAFAQ News (@Shafaqnews) February 9, 2022

Примечательно, что это уже второй случай за последние 24 часа. Накануне аналогичная ситуация произошла в районе Рава той же провинции. Заложенное на обочине дороги взрывное устройство сдетонировало в момент проезда рядом армейского патруля, сопровождавшего группу охотников из Кувейта, в результате погибли четверо бойцов и гид. Еще двое солдат были тяжело травмированы, причем один был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По всей видимости, атаки стали ответом боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на проходящие с начала этого года контртеррористические операции силовых структур Ирака, нацеленные на ликвидацию оставшихся в стране спящих ячеек экстремистов.

Преступники уже неоднократно совершали подобные взрывы, а также организовали в середине января довольно дерзкий ночной налет на хорошо укрепленную базу в Дияле. Из-за халатности караула террористы смогли пробраться на территорию объекта и расстреляли 11 военнослужащих, спавших в казарме.

Blast aimed at US-led coalition convoy in south Iraq https://t.co/J8h9BfacVt — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 7, 2022

Также в конце прошлого месяца в результате подрыва дистанционно управляемой мины погибли трое бойцов курдского ополчения «Пешмерга», еще один получил ранения. Устройство привели в действие, когда рядом проходил патруль, о других жертвах не сообщалось.

В ряде случаев целями терактов стали представители иностранного контингента. Например, несколько дней назад мина, установленная на обочине дороги в провинции Ад-Дивания, взорвалась при проезде колонны подразделения материально-технического обеспечения ВС США. Информация о потерях не разглашалась, сообщалось лишь о повреждении одной из машин. Однако за данный инцидент могут нести ответственность и проиранские вооруженные формирования, ранее угрожавшие решительными действиями в отношении оставшихся в Ираке американцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.