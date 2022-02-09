Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 20:58
20:57
Происшествия
Режиссер Герман-младший уже два года страдает от потопов в доме на Рубинштейна
20:57
Общество
Врач Гандельман заявил о пользе краснокочанной капусте для снижения риска развития рака
20:55
Экономика
Шведский стартап Jetson начал прием заказов на летающий автомобиль
20:54
Общество
Уникальный случай рождения краснокнижного тюленя в неволе был зафиксирован в Мурманске
20:54
Политика
Глава МИД Финляндии Хаависто: страна может вступить в НАТО в зависимости от ситуации
20:52
Армия
PM: Пентагон перебросил в Европу непроверенное в реальных боях вооружение
20:52
Экономика
Компания «Молдовагаз» попросила крупных потребителей внести предоплату за газ
20:52
Общество
Иммунолог Крючков посоветовал сбивать температуру выше 38 градусов при «Омикроне»
20:49
Происшествия
Рыбак умер от остановки сердца во время катания по льду на «мотособаке» в Казани
20:49
Весь мир
Уходящий от погони террорист устроил самоподрыв на кладбище в Хасаке
Все новости

Девять человек погибли в результате двух терактов в Ираке

Весь мир
Девять человек погибли в результате двух терактов в Ираке
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 9 февраля. Три иракских солдата и один гражданский погибли в результате взрыва бомбы, заложенной на пути следования их автомобиля в районе населенного пункта Ар-Рутба в провинции Анбар. Как сообщается, военнослужащие ехали в отпуск и скончались прямо на месте теракта вместе с находившимся неподалеку от разрыва мирным жителем. Еще несколько человек получили ранения.

Примечательно, что это уже второй случай за последние 24 часа. Накануне аналогичная ситуация произошла в районе Рава той же провинции. Заложенное на обочине дороги взрывное устройство сдетонировало в момент проезда рядом армейского патруля, сопровождавшего группу охотников из Кувейта, в результате погибли четверо бойцов и гид. Еще двое солдат были тяжело травмированы, причем один был доставлен в больницу в критическом состоянии.

По всей видимости, атаки стали ответом боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на проходящие с начала этого года контртеррористические операции силовых структур Ирака, нацеленные на ликвидацию оставшихся в стране спящих ячеек экстремистов.

Преступники уже неоднократно совершали подобные взрывы, а также организовали в середине января довольно дерзкий ночной налет на хорошо укрепленную базу в Дияле. Из-за халатности караула террористы смогли пробраться на территорию объекта и расстреляли 11 военнослужащих, спавших в казарме.

Также в конце прошлого месяца в результате подрыва дистанционно управляемой мины погибли трое бойцов курдского ополчения «Пешмерга», еще один получил ранения. Устройство привели в действие, когда рядом проходил патруль, о других жертвах не сообщалось.

В ряде случаев целями терактов стали представители иностранного контингента. Например, несколько дней назад мина, установленная на обочине дороги в провинции Ад-Дивания, взорвалась при проезде колонны подразделения материально-технического обеспечения ВС США. Информация о потерях не разглашалась, сообщалось лишь о повреждении одной из машин. Однако за данный инцидент могут нести ответственность и проиранские вооруженные формирования, ранее угрожавшие решительными действиями в отношении оставшихся в Ираке американцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Девять человек погибли в результате двух терактов в Ираке
иг террористы ирак теракты
Комментировать