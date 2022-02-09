«Хитрый» маневр Кишинева может привести к массовым протестам в Молдавии

Кишинев, 9 февраля. В попытке решить вопрос с нехваткой средств на оплату трубопроводного газа, власти Молдавии могут спровоцировать небывалый кризис в стране. Об этом рассказал депутат парламента Республики Молдовы Владимир Односталко.

Молдавия осенью прошлого года с трудом, но все же смогла заключить с «Газпромом» новый договор на поставки топлива. Однако в первый же месяц «Молдовагаз» не смог вовремя расплатиться за газ с Россией, а в январе сумма была переведена буквально в последний момент, и только после введения в стране режима ЧП. Теперь власти Республики Молдовы ищут средства для оплаты новых поставок, и взять деньги они явно хотят из карманов простых граждан.

«В Молдавии произошло то, чего никогда не происходило. Буквально в конце прошлого месяца правительство увеличило цены на энергоресурсы задним числом. То есть за прошедший месяц люди будут платить уже по новым ценам. По этому поводу у нас дикое возмущение в стране. У нас масса общественных организаций, которые начали об этом говорить», — рассказал Односталко в интервью каналу Baltnews.

Депутат подчеркивает, что подобные действия Кишинева вызывают крайнее возмущение жителей Молдавии. Люди уже начали выходить на улицы, чтобы выразить свое недовольство, и в итоге все это может вылиться в масштабные акции протеста по всей стране.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Булгарь

«Это открытый заговор. Открытым текстом говорят власти, что возьмут у населения из карманов деньги, потому что им не хватает. И, к сожалению, это так. Более того, эти увеличения уже начинают вызывать протесты. Пока они проходят локально на юге и в центральной части страны, в частности, в Кишиневе. Но мы призываем сплотиться и начать эти протесты и по всем остальным городам», — заявил политик.

Представитель парламента напомнил, что новое правительство Молдавии, которое придерживается прозападного курса, обещало улучшить жизнь граждан, но в итоге ситуация в стране, наоборот, становится просто катастрофической.

«Мы никогда не были в такой ситуации, чтобы нам приходилось выживать, и мы пришли к ней всего за полгода. Новое правительство, которое обещало хорошие времена — это был их лозунг — сегодня говорит, что это были всего лишь слова, а мы имеем дело с действительностью. Но зачем нам такое правительство, которое не может контролировать цены?», — подчеркнул депутат парламента Республики Молдовы Владимир Односталко.

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, политолог Александр Носович ранее заявил, что отказ от перевалки грузов из Белоруссии может не только окончательно поставить крест на транзитной отрасли Литвы, но и спровоцировать серьезный кризис в двух важнейших предприятиях страны.