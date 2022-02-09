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Национальные диаспоры предостерегают от введения визового режима со среднеазиатскими республиками
Общество
Национальные диаспоры предостерегают от введения визового режима со среднеазиатскими республиками
Федеральное агентство новостей  / 

Руководитель автономной некоммерческой организации «Мадад» Азиз Сайибов негативно оценивает перспективы введения визового режима в отношении стран Центральной Азии. По его мнению, подобная мера приведет к оттоку рабочих мигрантов среднеазиатских республик в Китай и другие страны.

«Вводить или не вводить — это внутреннее дело каждого государства. Однако если эта информация — сигнал для стран Центральной Азии, то мы должны знать, что подобные действия могут вызывать обратную реакцию со стороны властей этих стран. Это может привести к тому, что в своей внешней политике страны Центральной Азии будут дрейфовать от российской орбиты и станут больше опираться на других крупных игроков региона — США, Китай, Турцию», — заявил Азиз Сайибов.

Введение визового режима, по его мнению, может усложнить проблему нехватки рабочих рук во многих отраслях в российской экономике, в которых заняты трудовые мигранты. По словам эксперта, только российские строительные компании испытывают дефицит в иностранной рабочей силе в размере от 1,5 до 2 млн человек. Ведение визового режима приведет к увеличению дефицита, считает Азиз Сайибов, поскольку лишит рабочих мигрантов одного из преимуществ при выборе места работы: многие из них при равных визовых ограничениях могут предпочесть отправиться на заработки в другие страны.

Национальные диаспоры предостерегают от введения визового режима со среднеазиатскими республиками
Федеральное агентство новостей /

Касаясь других предложений председателя СК РФ Александра Бастрыкина в вопросе ужесточения миграционного законодательств, эксперт отметил, что он приветствует намерение обязать работодателя предоставлять мигрантам жилье и оплачивать им транспорт.

«Только нужно, чтобы потом со стороны работодателя не было такого, что они эти все суммы будут втридорога у самих мигрантов забирать, списывать с их зарплаты. Это должно быть как-то выгодно для всех», — отметил Азиз Сайибов.

Эксперт не согласен с утверждением председателя СК РФ, что мигранты предпочитают трудоустраиваться в сферу услуг и якобы уже потеснили на этом рынке местных. По его мнению, концентрация трудовых мигрантов в сфере услуг наблюдается только в тех секторах, к трудоустройству в которых не проявляют интерес местные жители.

«Возьмем мойки, где 90% работают наши ребята, или дворников. Когда границы были закрыты, извините меня, все места эти пустовали, народ почему-то туда не шел. Все в основном хотят на руководящие должности или на офисные работы. Те же стройки, руководители строительных компаний лично мне говорили, что сейчас зарплата каменщика или монолитчика начинаются от 60 тыс. руб. и доходят до 150 тыс. руб., но народа все равно не хватает. Они говорят, не видят внутреннюю миграцию, не приезжают коренные жители поработать», — рассказал Азиз Сайибов.

Не считает он обоснованными и заявления о том, что трудовые мигранты влияют на рост преступности в РФ.

«Недавно в Санкт-Петербурге была встреча силовых структур и руководителей диаспор, на которой было заявлено, что мигрантами совершается 4-5% преступлений от общей численности. Я бы не сказал, что это большая цифра. Да, к сожалению, есть трудовые мигранты, за которых очень стыдно, стыдно называть их своими земляками, но я бы так сказал: у преступников нет нации, есть просто преступники, такие люди, к сожалению, везде встречаются», — отметил Азиз Сайибов.

В вопросе регулирования рынка иностранной рабочей силы эксперт считает более важным решение проблемы обилия аутсорсинговых компаний, которые занимаются рекрутингом рабочих, но не несут никакой ответственности за дальнейшую судьбу привлеченных мигрантов.

«90% этих аутсорсинговых фирм ни за что не отвечают. Они только берут деньги у работодателей, у заказчиков за количество рабочих мигрантов: сколько привезли — за столько им и заплатили, а дальнейшая судьба трудовых мигрантов их не волнует. Я пересчитаю по пальцам на руках аутсорсинговые фирмы, которые до конца сопровождают мигрантов, но таких, к сожалению, всего 2-3 компании. Эту проблему нужно решать на федеральном уровне, нужно, чтобы наши министерства труда заключили какой-то межнациональный договор по этому поводу, в котором был бы прописан порядок трудоустройства иностранных рабочих», — заявил Азиз Сайибов.

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