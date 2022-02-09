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Телеведущий Норкин довел гостей «Места встречи» до смеха анекдотом про семейную жизнь

Общество
Телеведущий Норкин довел гостей «Места встречи» до смеха анекдотом про семейную жизнь
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 9 февраля. Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз порадовал россиян остроумным анекдотом. Шутка журналиста была посвящена теме семейной жизни.

В эфире политического ток-шоу «Место встречи» приглашенные эксперты обсудили вопросы самообороны. В частности, гости студии обратили внимание на законопроект, который разрешает россиянам применять любые методы для защиты жизни в случае, если злоумышленник проник на территорию чужой собственности.

В какой-то момент между экспертами завязалась бурная дискуссия по этому вопросу. Некоторые выражали свою точку зрения, а другие приводили примеры из собственной жизни.

Андрей Норкин решил разбавить обстановку в студии и рассказать остроумный анекдот, который посвящен семейной жизни. Сюжет юмористического рассказа разворачивается вокруг диалога отца и сына.

«— Папа, когда я смогу возвращаться домой во сколько мне хочется?

— Не знаю, сынок. Я пока до такого возраста не дожил», — пошутил Норкин.

После анекдота журналиста приглашенные гости начали биться в истерике и громко смеяться.

Телеведущий ранее рассмешил россиян шуткой про длинный стол на встрече президентов Франции и России. Слова Норкина заставили приглашенных гостей бурно аплодировать.

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норкин место встречи анекдот
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