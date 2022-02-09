Препарат в допинг-пробе Валиевой предназначен для лечения кардиологических проблем

Пекин, 9 февраля. Обнаруженный в допинговом тесте российской фигуристки Камилы Валиевой препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Имя спортсмена, из-за якобы сомнительных допинг-проб которого перенесли церемонию награждения фигуристов на ОИ, ранее назвали журналисты издания Inside the Games. Как оказалось, разбирательство связано с пробами 15-летней представительницы России Валиевой, которая проходила тест еще в декабре. Как сообщает «Спорт Экспресс», обнаруженное вещество может относиться к препаратам, которые применяют для лечения болезней сердца.

По информации источников редакции, изучение ситуации с допингом продлится, как минимум, до 10 февраля. Церемония награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию состоится после вынесения официального вердикта.

Ранее мнением о скандальной ситуации с российскими фигуристами на пекинской Олимпиаде поделилась заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что не верит в употребление россиянами запрещенных препаратов.