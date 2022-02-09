Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22

Пекин, 9 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга.

Валиева сейчас подозревается в нарушении антидопинговых правил. Проба фигуристки, сданная в декабре, показала наличие микро-дозы запрещенной субстанции. Из-за этого спортсменку могут отстранить от дальнейшего участия в Олимпиаде, сообщил источник «Спорт-Экспересс».

Кроме того, Валиеву могут лишить выигранной золотой награды в командном турнире. Однако МОК до сих пор не дает официальных комментариев насчет ситуации.

Ранее стали известны подробности допинг-пробы олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой.