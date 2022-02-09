Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 19:30
19:27
Общество
Солнечные батареи для генерации электричества в подъезде установили на доме в Калининграде
19:23
Спорт
Препарат в допинг-пробе Валиевой предназначен для лечения кардиологических проблем
19:22
Происшествия
С крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга сорвался сбивавший сосульки высотник
19:20
Происшествия
Дикие обезьяны нанесли смертельные травмы пятилетней девочке
19:20
Спорт
Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
19:18
Экономика
Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%
19:17
Весь мир
Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом
19:15
Политика
Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина
19:14
Политика
Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест
19:11
Армия
Блогер Марти: бойцы ВСУ боятся ходить по Мариуполю в военной форме
Все новости

Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 19:22
Спорт
Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 9 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменку подозревают в употреблении допинга.

Валиева сейчас подозревается в нарушении антидопинговых правил. Проба фигуристки, сданная в декабре, показала наличие микро-дозы запрещенной субстанции. Из-за этого спортсменку могут отстранить от дальнейшего участия в Олимпиаде, сообщил источник «Спорт-Экспересс».

Кроме того, Валиеву могут лишить выигранной золотой награды в командном турнире. Однако МОК до сих пор не дает официальных комментариев насчет ситуации.

Ранее стали известны подробности допинг-пробы олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
допинг олимпиада валиева
Комментировать