Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%

Москва, 9 февраля. Годовая инфляция в России разогналась за январь до 8,73%. Данные об этом привел Росстат.

Реальные доходы россиян в 2021 году превысили на 3,1% показатели предыдущего года, когда был зафиксирован спад на 1,4%. Более всего в январе подорожали такие овощи, как капуста +15%, огурцы +13,3%, помидоры +12,7%. На 2,8% выросла цена макарон, на 2,6% — сахара, на 2% — гречки.

При этом подешевели на 4,4% апельсины, на 3% — яйца. Лидером снижения цен, по данным Росстата, является газомоторное топливо — 3,8%

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инфляционное давление России связано с общемировыми тенденциями, поэтому сложно предугадать, когда оно будет исчерпано.