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Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 19:14
Политика
Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 9 февраля. Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена пройти обследование когнитивных функций, передает телеканал Fox News.

Около 40 конгрессменов-республиканцев направили главе Белого дома соответствующее письмо и привели ему в пример экс-президента Дональда Трампа. Поводом для обращения к Байдену стал инцидент с оскорблением журналиста Fox News Питера Дуси. Американский лидер выругался в адрес корреспондента из-за его вопроса об инфляции.

«Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности», — говорится в письме.

Как сообщалось ранее, Байден оконфузился во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава Белого дома по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину.

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