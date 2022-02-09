Донецк, 9 февраля. Демобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся изгоями в Мариуполе, а во время своей службы стараются не появляться на улицах в военной форме, рассказала донецкий блогер Евгения Марти.

Жительница ДНР Евгения Марти сообщила, что в вечернее время солдаты и офицеры ВСУ боятся ходить по Мариуполю, так как опасаются жесткой реакции местных жителей на форму украинских военнослужащих.

«Вернувшиеся с войны на "гражданку" молодые люди (ранее проходившие службу в рядах ВСУ. — Прим. ред.) моментально становятся изгоями в любом рабочем коллективе. С ними избегают общения, разве что может прозвучать вопрос о заработке на войне», — подчеркнула спикер.

По ее словам, период активности волонтерских организаций в Мариуполе также давно остался в прошлом. Местные жители относятся к ВСУ с презрением и не жертвуют украинским военнослужащим ни продуктов, ни теплых вещей, ни финансовых средств, рассказала Марти.

Ранее политолог Евгений Сатановский предупредил о высокой вероятности масштабного наступления украинской армии в Донбассе. О перехвате силами Народной милиции ЛНР дрона-корректировщика артиллеристов ВСУ сообщал «Царьград».