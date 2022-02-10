В Киеве признали, что США используют Украину в противостоянии с Россией и Китаем

Военный союз между Украиной и Соединенными Штатами нереален, поскольку такие отношения возможны только между двумя равными государствами. С таким заявлением выступил украинский политический эксперт Андрей Головачев.

На протяжении долгих лет различные украинские эксперты твердят как мантру, что Киев должен добиваться либо военного союза с США, либо статуса стратегического партнера Вашингтона, который, например, есть у Японии, заявил специалист. По словам Андрея Головачева, такие рассуждения являются наивными и никакого отношения к реальности не имеют.

«Верх наивности! Союзы или партнерства могут заключаться только между равными партнерами, которые обмениваются взаимовыгодными услугами. Вот, например, на днях Китай и Россия заключили политический союз и близки к военному союзу. Это именно союз равных по влиянию и геополитическому весу стран, которые обменялись взаимовыгодными услугами и усилили положение друг друга», — заявил эксперт.

Андрей Головачев признал, что США используют Украину в противостоянии с Россией и Китаем. Именно для этого Запад кормит киевские власти обещаниями о вхождении Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз.

«А между Украиной и США никакой союз невозможен. Возможны лишь вассальные отношения. США сейчас жестко принуждают Украину к таким отношениям в преддверии предстоящего конфликта с Китаем и Россией», — написал Андрей Головачев на своей странице в социальной сети Facebook.

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