Байден ставит себе в заслугу «спасение» Украины: Баранец назвал цель провокации Запада

Совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России на территории Союзного государства — вполне обычные маневры, которые проводятся не в первый раз и абсолютно законны. Попытка со стороны Запада выставить это событие как «акт агрессии Минска и Москвы» — спекуляция. Об этом ФАН рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что 10 февраля 2022 года начинается второй этап учений сил реагирования Союзного государства. Он проводится на территории Белоруссии и получил название «Союзная решимость — 2022». Маневры пройдут на пяти полигонах, в том числе на полигоне «Брестский» в 4 километрах от польской границы и менее чем в 40 километрах от украинской. Учения носят сугубо оборонительный характер.

Полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание, что Североатлантический Альянс только на протяжении 2021 года осуществил полтора десятка крупных военных учений, большинство из которых так или иначе проводились поблизости от границ России, и ни одно западное информационное агентство не сочло это фактором, способствующим эскалации международной напряженности.

«Америка направила в Польшу четыре транспортных самолета с десантниками для усиления восточного фланга НАТО. Ежедневно в аэропорту Борисполь садятся самолеты стран Европы, которые доставляют оружие, боеприпасы и военных инструкторов для Украины. Международная общественность считает это вполне бытовыми событиями. В то же время западные средства массовой информации взрываются негодованием от того, что Союзное государство, в состав которого входят Россия и Белоруссия, в соответствии заключенному договору и нормам международного права проводят на своей территории совместные учения вооруженных сил, причем делают это совершенно открыто и не в первый раз. Пропагандисты США и Евросоюза кричат, что Путин и Лукашенко после маневров обязательно «нападут» на Украину. Эта истерика является глупой и опасной провокацией», — высказался военный эксперт.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Собеседник ФАН отметил, что Россию постоянно пытаются заставить оправдываться в действиях, которые она не совершала и не собирается совершать. Баранец заявил, что Россия и Белоруссия могут применить оружие только в том случае, если на государства будет совершено нападение, либо гражданам стран будет угрожать смертельная опасность.

«Ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны. Наши народы, несмотря на антироссийскую пропаганду и враждебную политику, которую проводят власти Украины с подачи Запада, продолжают воспринимать украинцев как братский народ, который искусственно противопоставили нашему государству. Я могу предположить, что Москву и Минск могут вынудить вмешаться в события, происходящие на Украине. Это может случиться только в том случае, если Киев отдаст приказ своей карательной группировке, численность которой около 120 тысяч человек, начать наступление на Донецк и устроить кровавый беспредел на территории Донбасса. Эта опасность является реальной, так как на линии соприкосновения ВСУ и защитников Донбасса со стороны Украины расположены хорошо вооруженные подразделения нацистов, которые жаждут крови и далеко не всегда подчиняются Киеву», — пояснил полковник.

Баранец напомнил, что осенью американцев ждут промежуточные выборы в конгресс. Он предположил, что действующий президент США Джо Байден в рекламной кампании демократов будет ставить себе в заслугу «предотвращение нападения России на Украину», хотя ни на кого нападать Россия никогда не собиралась. Военный эксперт добавил, что, несмотря на полное отсутствие какой-либо агрессии во внутренней и внешней политике России и Белоруссии, совместные маневры стран должны помочь западным стратегам выработать правильный путь развития в отношении России, а также убедить, что Украине нужен мир, а не война.

Ранее ФАН рассказал о том, что Германия и Израиль отказали Украине в поставках летального оружия. Возможно, причина мудрого решения кроется в исторических уроках и правильном видении процессов, которые происходят в этой стране.