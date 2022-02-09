Экс-посол США в России Макфол указал на отсутствие у Украины права на вступление в НАТО

Вашингтон, 9 февраля. Украина не может вступить в НАТО без согласия всех стран-членов. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Соответствующую запись он опубликовал в Twitter. По его словам, Украине следует заслужить право на вступление в Альянс. Кроме того, необходимо согласие всех стран военного блока.

«Позвольте мне уточнить. Украина не обладает правом вступить в НАТО. НАТО не обязана принимать Украину», — сказано в публикации.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал возможный вооруженный конфликт с участием Украины. По его словам, Европа не горит желанием ввязываться потенциальный военные действия.