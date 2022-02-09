Судан и Ливия сформировали совместную экономическую палату

Хартум, 9 февраля. Федерация бизнесменов и работодателей Судана и Генеральный союз торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии заключили соглашение о создании суданско-ливийской экономической палаты. Об этом сообщил телеканал Libya Al Hadath.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя сторонами, направлен на развитие сотрудничества и поддержку взаимных инвестиций. В рамках договора также создана программа по содействию торговли между государствами.

اتفاق لانشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك https://t.co/xvz07LFaDc — قناة ليبيا الحدث - Libya Alhadath TV (@LibyalhadathTV) February 9, 2022

В прошлом месяце консул Судана в Бенгази Абдалла Абу Бакр и глава Восточного регионального отделения Ливийского совета предпринимателей Фавзия аль-Ферджани рассмотрели создание совместного совета бизнесменов. Будущий орган, как ожидается, внесет вклад в организацию следующих из восточноафриканской страны торговых маршрутов.

Тогда же посол России в Хартуме Владимир Желтов и член Суверенного совета республики Абул Касим Бартам обсудили двусторонние отношения. Участники встречи договорились о развитии сотрудничества во всех областях. Москва намерена помочь суданцам преодолеть социально-экономический кризис.