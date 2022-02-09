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Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом

Весь мир
Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом
wikimedia.org  /  André Austin Du-Pont Rocha

Богота, 9 февраля. В Столице Колумбии прошли переговоры между представителями правительства страны и российским послом Николаем Тавдумадзе.

Встреча, в которой участвовал министр обороны Колумбии Диего Молано и министр иностранных дел, вице-президент страны Марта Люсия Рамирес, касалась обеспокоенности колумбийской стороны поставками российских вооружений в соседнюю Венесуэлу. Представители Боготы выразили опасения, что российские вооружения могут оказаться в руках леворадикальных экстремистских организаций, таких, как Революционные вооружённые силы Колумбии (FARC) или Армия национального освобождения (ELN).

В ходе беседы российский посол внимательно выслушал обеспокоенности колумбийской стороны. Он заверил колумбийских коллег в том, что формат российско-венесуэльского военно-технического сотрудничества исключает возможность попадания российского оружия третьим сторонам. Также Тавдумадзе сообщил, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Каракасом не направлено против других стран и «не будет использовано против Колумбии».

В свою очередь Марта Люсия Рамирес сообщила, что российской стороне было предложено применять международные протоколы, известные как «сертификат конечного пользователя». Таким образом есть гарантия того, что российские вооружения не будут использоваться никем, кроме вооруженных сил Венесуэлы.

«Мы считаем, что в этом вопросе Колумбия всегда проявляет бдительность, чтобы избежать повторения любых инцидентов, которые у нас были в прошлом, пролетов в колумбийском воздушном пространстве и тому подобного», — заявила она, подчеркнув, что осталась довольна результатами переговоров.

Президент Колумбии Иван Дуке и высокопоставленные члены его правительства неоднократно обвиняли правительство Николаса Мадуро в поддержке, которую он якобы оказывает вооруженным группировкам. В свою очередь Каракас, который также ведет борьбу с радикалами, регулярно опровергает эти обвинения.

Боевики FARC атаковали блокпост армии Венесуэлы близ границы с Колумбией
twitter.com / GJ. Domingo Hernández Lárez

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