Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом

Богота, 9 февраля. В Столице Колумбии прошли переговоры между представителями правительства страны и российским послом Николаем Тавдумадзе.

Встреча, в которой участвовал министр обороны Колумбии Диего Молано и министр иностранных дел, вице-президент страны Марта Люсия Рамирес, касалась обеспокоенности колумбийской стороны поставками российских вооружений в соседнюю Венесуэлу. Представители Боготы выразили опасения, что российские вооружения могут оказаться в руках леворадикальных экстремистских организаций, таких, как Революционные вооружённые силы Колумбии (FARC) или Армия национального освобождения (ELN).

#9Feb | Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, se reunió con el embajador de Rusia en ese país, Nikolái Karlovich.



El funcionario ruso le aseguró que el apoyo técnico que recibe Venezuela desde el Kremlin no afectará al país neogranadino.



????: @CaracolRadio pic.twitter.com/5Qa8REzbDG — El Diario (@eldiario) February 9, 2022

В ходе беседы российский посол внимательно выслушал обеспокоенности колумбийской стороны. Он заверил колумбийских коллег в том, что формат российско-венесуэльского военно-технического сотрудничества исключает возможность попадания российского оружия третьим сторонам. Также Тавдумадзе сообщил, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Каракасом не направлено против других стран и «не будет использовано против Колумбии».

(VIDEO) Embajador de Rusia en Colombia: "Ayuda militar a Venezuela no se usará contra Colombia" y calificó de irresponsable al Ministro Molano https://t.co/cEXZ1xQiSN — Aporrea (@aporrea) February 9, 2022

В свою очередь Марта Люсия Рамирес сообщила, что российской стороне было предложено применять международные протоколы, известные как «сертификат конечного пользователя». Таким образом есть гарантия того, что российские вооружения не будут использоваться никем, кроме вооруженных сил Венесуэлы.

«Мы считаем, что в этом вопросе Колумбия всегда проявляет бдительность, чтобы избежать повторения любых инцидентов, которые у нас были в прошлом, пролетов в колумбийском воздушном пространстве и тому подобного», — заявила она, подчеркнув, что осталась довольна результатами переговоров.

Colombia y Rusia aclararon diferencias por asistencia militar a Venezuela https://t.co/RxzhKM4dKJ — Tenemos Noticias de ???????? y el Mundo (@somostn) February 9, 2022

Президент Колумбии Иван Дуке и высокопоставленные члены его правительства неоднократно обвиняли правительство Николаса Мадуро в поддержке, которую он якобы оказывает вооруженным группировкам. В свою очередь Каракас, который также ведет борьбу с радикалами, регулярно опровергает эти обвинения.