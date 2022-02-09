Шольц пообещал озвучить схожую с Макроном позицию во время визита в Москву и Киев

Берлин, 9 февраля. Германия и Франция действуют сплоченно относительно ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства пообещал озвучить схожую с президентом Франции Эммануэлем Макроном позицию во время визита в Москву и Киев. Тесная связь между странами Запада является их сильной стороной, добавил Шольц.

«Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт. Это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить. Мы тесно все согласовали в НАТО, в ЕС. И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели», — добавил канцлер Германии.

Ранее Макрон указал на необходимость поддерживать диалог с Россией. Это поможет сократить риски обострения ситуации на Украине, убежден французский лидер.