Минфин: иностранцы смогут покупать криптовалюту в России на проверенных площадках

Москва, 9 февраля. Иностранные граждане смогут принять участие в легальном обороте криптовалюты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концепцию регулирования, разработанную Министерством финансов РФ.

Возможность взаимодействия с резидентами других юрисдикций должна быть предусмотрена, чтобы отечественные майнеры могли продать вновь созданные монеты за рубеж. Предполагается, что в будущем для этого будет легализована работа специально созданных бирж и произойдет «приземление» уже существующих.

«Нерезиденты смогут получить доступ, в том числе дистанционный, к работе с операторами обмена цифровых валют и иностранными биржами цифровых валют в рамках российской юрисдикции», — пояснили в Минфине.

Эксперт Антонина Левашенко ранее оценила опасность проведения платежей в криптовалюте. По ее словам, степень риска мало отличается от операций в любом другом виде денег — наличных или электронных.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал криптовалюта малопонятным активов, за которым ничего нет. Это новая технология, которую нужно нормативно регулировать и изучать, цитирует его «ФедералПресс».