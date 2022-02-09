Украинский министр Кулеба исключил согласие Киева на прямой диалог с Донбассом

Киев, 9 февраля. Киев выступает против прямого диалога с республиками Донбасса, заявил в ходе брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На переговорах советников «нормандской четверки» украинская сторона не будет соглашаться на прямой диалог с ЛДНР, отметил глава внешнеполитического ведомства. Речь идет о встрече представителей России, Германии, Франции и Украины в Берлине 10 февраля.

Как сообщалось ранее, Кулеба подтвердил готовность Киева к переговорам с Москвой в любом формате. Украинская сторона может обсудить с РФ вопросы, связанные с поиском дипломатического разрешения конфликтной ситуации, отметил он.