С крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга сорвался сбивавший сосульки высотник

9 февраля с крыши дома по адресу Литейный проспект, 64, упал работник Жилкомсервиса №1 Центрального района, Магомед Магомедов.

Техник-смотритель Фатима Расулова рассказала о произошедшем. По ее словам, с утра поступил запрос с портала Госуслуги, согласно которому необходимо было сбить с крыши сосульки. С этой работой справился бы только высотник. Отправившаяся фиксировать выполненное задание на камеру женщина стала главной свидетельницей случившейся трагедии. По ее словам, все произошло за считанные секунды: Магомедов сбил одну сосульку и поскользнулся, пытаясь толкнуть ногой глыбу льда.

«Он у нас со стажем, пять лет работает. Вообще никогда не было такого. На хорошем счету. Видимо, что-то пошло не так», — подытожила Фатима.

Родственник пострадавшего уточнил, что Магомед всегда работал в специальном снаряжении, и предположил, что, возможно, в этот злосчастный день карабин оказался не до конца защелкнут.

Сейчас Магомедов находится в Мариинской больнице, где проходит обследование. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.