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Николай Цискаридзе отказался приводить фониатра к осипшей Заворотнюк

Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отказался приводить фониатра к осипшей Заворотнюк
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 9 февраля. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе прокомментировал ситуацию с онкобольной актрисой Анастасией Заворотнюк, у которой возникли проблемы с голосом. Экс-премьер Большого театра объяснил, почему не привел фониатра к осипшей звезде «Моей прекрасной няни».

О новых трудностях со здоровьем Заворотнюк рассказал знакомый ее семьи, режиссер Анатолий Демидов. По его словам, у знаменитости осип голос, но это произошло не из-за рака. Врачи пояснили, что эти проблемы лишь временное явление.

«Не исключаю, что могут обратиться к фониатрам. Слышал, собираются попросить друга семьи Николая Цискаридзе в этом вопросе поучаствовать», — отметил Демидов.

Однако Цискаридзе отказался приводить такого специалиста к тяжелобольной актрисе. Даже многочисленные связи не помогли бы артисту балета отыскать эксперта нужной квалификации.

«Я бы привел Насте фониатра, но те гении, которые были в Большом театре, уже в мире ином», — оправдался педагог в беседе с kp.ru.

Николай Цискаридзе отказался приводить фониатра к осипшей Заворотнюк
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Бывший премьер балета Большого театра выразил уверенность, что с Заворотнюк все образуется. У самого Цискаридзе нет сведений, что звезда российского кино почти перестала говорить. По мнению артиста, есть вещи, которые не стоит обсуждать публично.

«Я знаю, как многие люди искренне любят Анастасию. И это для нее громадная поддержка. Петя (муж актрисы, фигурист Петр Чернышев. — Прим. ФАН) и семья сделали все так тактично, что нигде нет плохих фотографий. То, что с Настей, это очень больно», — цитирует педагога Teleprogramma.pro.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна оправдалась за свою насыщенную жизнь на фоне болезни матери. Девушка призналась, что целый год сидела дома и плакала.

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