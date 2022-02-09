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Кабмин РФ подготовил научную программу в области экоразвития и климатических изменений

Экономика
Кабмин РФ подготовил научную программу в области экоразвития и климатических изменений
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 9 февраля. Российское правительство разработало научно-техническую программу в области экологического развития до 2030 года. На ее реализацию из федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей в ближайшие три года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идет о новых научных подходах для решения проблем экологической безопасности, улучшения окружающей среды.

«Реализация программы придаст стимул развитию научных и образовательных центров, объектов инфраструктуры для исследований и разработок. Она будет содействовать появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, и наукоемких технологий с подтвержденными результатами в сфере экологического развития», — цитирует Абрамченко телеканал «360».

В частности, будет проведен мониторинг парниковых газов, «черного углерода» в атмосферном воздухе. Ученые приступят к разработке собственных методов определения эффективных низкоуглеродных технологий в экономике. Новый подход к экологическому развитию позволит лучше понимать изменения окружающей среды и предвидеть возможные риски.

Российским компаниям могут дать льготные кредиты для компенсации издержек на переоборудование энергетических объектов. Такие займы повысят эффективность и скорость модернизации ТЭЦ, предприятий и других загрязнителей.

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Все новости / Экономика / Кабмин РФ подготовил научную программу в области экоразвития и климатических изменений
экология окружающая среда абрамченко
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