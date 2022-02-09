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МИД Украины: Макрон и Зеленский не обсуждали внеблоковый статус Киева

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 18:39
Политика
МИД Украины: Макрон и Зеленский не обсуждали внеблоковый статус Киева
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 9 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон во время встречи не обсуждали внеблоковый статус Киева, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Переговоры глав государств состоялись в Киеве. Стороны обсудили напряженную ситуацию вокруг украинского государства.

«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — сказал Кулеба.

Журналисты Daily Mail ранее сообщили, что Макрон во время прошедших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил Москве закрепить за Украиной статус нейтрального государства.

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