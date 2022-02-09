МИД Украины: Макрон и Зеленский не обсуждали внеблоковый статус Киева

Киев, 9 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон во время встречи не обсуждали внеблоковый статус Киева, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Переговоры глав государств состоялись в Киеве. Стороны обсудили напряженную ситуацию вокруг украинского государства.

«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — сказал Кулеба.

Журналисты Daily Mail ранее сообщили, что Макрон во время прошедших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил Москве закрепить за Украиной статус нейтрального государства.