Раскрыты подробности допинг-пробы российской фигуристки Валиевой

Пекин, 9 февраля. Стали известны подробности допинг-пробы олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

Российская фигуристка Камила Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в миро-дозе. Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата». Источник издания утверждает, что найденный в допинг-пробе Валиевой препарат не влияет на спортивные результаты 15-летней фигуристки.

Ранее портал Inside the Games сообщал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках ОИ-2022 могут быть пересмотрены. Это связано с положительной допинг-пробой одного из спортсменов.