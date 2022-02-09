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Раскрыты подробности допинг-пробы российской фигуристки Валиевой

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 19:23
Олимпийские игры 2022
Раскрыты подробности допинг-пробы российской фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Darryl Dyck

Пекин, 9 февраля. Стали известны подробности допинг-пробы олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

Российская фигуристка Камила Валиева в декабре сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенной субстанции в миро-дозе. Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата». Источник издания утверждает, что найденный в допинг-пробе Валиевой препарат не влияет на спортивные результаты 15-летней фигуристки.

Ранее портал Inside the Games сообщал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках ОИ-2022 могут быть пересмотрены. Это связано с положительной допинг-пробой одного из спортсменов.

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спорт олимпиада валиева фигурное катание допинг-проба
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