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Командование НАТО перенесло учения Steadfast Cobalt 2022 из Польши в Чехию

Армия
Командование НАТО перенесло учения Steadfast Cobalt 2022 из Польши в Чехию
facebook.com  /  NATO

Прага, 9 февраля. Учения сил Североатлантического альянса Steadfast Cobalt 2022 перенесены из Польши в Чехию, при этом была расширена география других маневров НАТО — Trojan Footprint.

Тренировочные мероприятия Альянса Trojan Footprint были запланированы в Венгрии, но теперь они состоятся также на территории Словакии. Об этом сообщает телеканал TA3.

«Ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года. Учения Trojan Footprint, которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии», — сообщили журналисты.

Согласно имеющимся данным, власти Словакии уже одобрили присутствие иностранных войск на территории республики.

Ранее стало известно, что в НАТО не могут разгадать российскую «головоломку» с тактическим ядерным оружием. О выдвижении президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Москву идей, ранее не согласованных с Альянсом, писал «Царьград».

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нато учения чехия словакия
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