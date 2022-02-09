Мира Тэрада: Политические расправы на Украине — часть государственной стратегии новой власти

Украинский Майдан — способ для Украины стать частью той самой воображаемой идеальной Европы, в которой права и свободы граждан уважаются, выборы проходят честно, а справедливость торжествует во всем. Так ли это? Время показывает, что это совершенно точно не правда. Смена власти произошла насильственным путем, а получили ее именно те, кто активно участвовал в этом насилии: радикалы, не имеющие и малейшей эмпатии, мудрости, терпимости. Не мне говорить о том, какой Украина была раньше до Евромайдана: я не являлась гражданкой этой страны и не могу судить, но, по крайней мере, там было стабильно. Что же мы имеем сейчас? Искусственно взращенная русофобия в простых людях, отсутствие хотя бы малейшего плюрализма мнений. Украинцы любят принижать уровень прав в России, но у нас есть самое показательное — свобода слова. В каждом из нас еще живет осознание его важности, ведь прошло не так много времени с тех пор, когда за лишнее слово человека могли расстрелять. Но сейчас даже по вопросу Украины, который я поднимаю сегодня, мы можем спорить и оставаться несогласными друг с другом. Современная Украина этой возможности лишена. Сейчас за несогласие с выбранной радикалами государственной политики там запросто могут убить. Вот список из 75 имен несогласных с Евромайданом, которые погибли только за один отрезок времени в 12 месяцев в 2014–2015 годах — Список убитых на Украине противников Евромайдана — Русский эксперт (ruxpert.ru).

Итальянская газета La Reppublica писала об этом так: «Киев в своем стремлении попасть в Европу проводит безжалостную зачистку всех форм оппозиции». Давайте пройдемся по последним резонансным делам и попробуем сделать из этого выводы.

Олег Калашников — политик, организатор Антимайдана, бывший депутат от Партии регионов, главой которой являлся Виктор Янукович. Застрелен в дверях собственной квартиры. У следствия было множество разных версий причин для этого убийства, однако в итоге расследование так ни к чему и не привело, несмотря на «личный контроль президента Порошенко», который занимал должность в то время. Однако родственники и соратники убитого выражали полную уверенность в том, что это была политическая расправа. Как позже отметила бывшая коллега Калашникова по партии Елена Бондаренко, «Олег Калашников — человек, убийство которого открыло путь к другим убийствам. Этим показали, что ТАК можно… Если в иных делах хоть какое-то расследование велось, хоть какие-то свидетели опрашивались, то тут следствие даже не потрудилось имитировать свою работу».

buzina.org /

Украинский писатель и публицист, бывший шеф-редактор газеты «Сегодня» Олесь Бузина был застрелен двумя преступниками в масках у подъезда своего дома в Киеве. Он выступал за тесную дружбу между нашими странами, критиковал новую власть и призывал остановить войну в Донбассе. И тут следствие пыталось выставить виноватыми российские спецслужбы, однако позже обвинены были украинские националисты. Во время суда они содержались под домашним арестом. Уж эти-то люди точно не могли, по мнению украинского суда, нести вреда обществу, оставаясь в обществе. К рассмотрению дела так и не приступили. Один из «подозреваемых» стал бизнесменом, а второй работает в госорганах.

В центре Киева взорвалась машина, за рулем которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие неоднократно высказывало уверенность в том, что и тут организаторами являлись российские спецслужбы, а сами материалы дела были позже засекречены. Журналисты «Слідство.Інфо» вели свое собственное расследование этого дела и выяснили, что в ночь накануне убийства слежку за домом Шеремета осуществлял некий Игорь Устименко, который являлся действующим сотрудником СБУ. Он также видел людей, которые установили взрывное устройство. Только после этого Устименко вызвали на допрос. Мы не знаем, что происходило в застенках, однако впоследствии он был уволен. Просто уволен.

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В каждом из рассмотренных нами дел был убит сторонник российско-украинского братства, в каждом мотивы очевидны, в каждом преступники не были наказаны, а деятельность спецслужб ни к чему не привела. Ренат Кузьмин, один из бывших руководителей Генпрокуратуры Украины, а позже адвокат матери Олеся Бузины, так охарактеризовал сложившуюся ситуацию:

«К сожалению, убийства, совершенные в интересах украинского режима, раскрывать просто некому, ведь совершаются они либо по прямому приказу власти, либо под ее контролем».

Возможно, я и была бы удивлена всему тому, о чем писала сегодня, но после всего прочитанного о работе спецслужб США это уже не удивляет. Более того, методы американских и украинских спецслужб слишком похожи.

Я бы отметила также и другую часть проблемы — она не только в убийствах, но и в том отношении, которое антироссийская пропаганда взращивает в людях. Когда по какой-то причине погибает значимый для общества человек, в первую очередь в убийстве ищут так называемый русский след. Тогда огромное количество людей выходит на улицы со слезами и яростью в глазах. Но если этот человек считал, что дружба с Россией — это как минимум разумно, а россияне с украинцами — не враги друг другу, то его похороны сопровождаются всеобщим улюлюканьем. Именно так в стране умирает дискуссия в самом высоком ее понимании. Даже обычные люди перестают сочувствовать и принимать точку зрения, отличную от их собственной, что неизбежно ведет к вырождению. Вырождению свободы, вырождению демократии.

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