Настя Ивлеева отказалась от алкоголя до 8 марта

Москва, 9 февраля. Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева приняла участие в «челлендже трезвости», объявленном ее подругой Юлией Коваль. Об этом звезда рассказала подписчикам в Instagram.

По словам Ивлеевой, Коваль отказалась от спиртных напитков до 1 июня. Подруга заразила телеведущую своим стремлением к здоровому образу жизни.

«Я не буду перегибать и ставить планку до лета, но я решила, что до 8 марта, до своего дня рождения, я тоже присоединяюсь к этому челленджу трезвости. Да, мне 30, какие еще могут быть челленджи в 30 лет», — поделилась Ивлеева.

Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

В последнее время Ивлеева делится постами, в которых намекает на употребление спиртных напитков. В комментариях пользователи советуют блогеру, как будущей матери, воздержаться от алкоголя.

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