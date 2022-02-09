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Настя Ивлеева отказалась от алкоголя до 8 марта

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева отказалась от алкоголя до 8 марта
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 9 февраля. Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева приняла участие в «челлендже трезвости», объявленном ее подругой Юлией Коваль. Об этом звезда рассказала подписчикам в Instagram.

По словам Ивлеевой, Коваль отказалась от спиртных напитков до 1 июня. Подруга заразила телеведущую своим стремлением к здоровому образу жизни.

«Я не буду перегибать и ставить планку до лета, но я решила, что до 8 марта, до своего дня рождения, я тоже присоединяюсь к этому челленджу трезвости. Да, мне 30, какие еще могут быть челленджи в 30 лет», — поделилась Ивлеева.

Настя Ивлеева отказалась от алкоголя до 8 марта
Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

В последнее время Ивлеева делится постами, в которых намекает на употребление спиртных напитков. В комментариях пользователи советуют блогеру, как будущей матери, воздержаться от алкоголя.

Ранее супермодель Белла Хадид заявила об отказе от горячительных напитков. По словам 25-летней звезды подиума, в состоянии опьянения она впадает в депрессию и испытывает тревогу.

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алкоголь блогер ивлеева
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