Председатель Верховного суда России Лебедев заявил о возросшем числе разводов в стране

Москва, 9 февраля. Граждане России стали гораздо чаще разводиться и подавать в суд на алименты. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Год назад суд рассмотрел 462 тысячи бракоразводных дел, что на 54 тысячи превышает показатель 2020 года. Количество разбирательств о взыскании алиментов за прошлый год составило 326 тысяч, это число за 12 месяцев выросло на 90 тысяч.

«Всего количество судебных споров по семейным делам превысило один миллион», — отметил Лебедев.

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Суды в среднем удовлетворяют лишь три четверти исков о детских пособиях. Обращение банком взыскания на суммы детских пособий в процедуре исполнительного производства в России считается незаконным. За 2021 год в стране также было рассмотрено 9,4 тысячи дел об усыновлении.

Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева ранее рассказала, почему институт брака во всем мире терпит «крах». Это связано с тенденцией к индивидуализму.