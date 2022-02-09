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Эксперт Сайибов объяснил опасность ужесточения миграционных законов в России

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 19:24
Общество
Эксперт Сайибов объяснил опасность ужесточения миграционных законов в России
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 9 февраля. Руководитель автономной некоммерческой организации «Мадад» Азиз Сайибов, комментируя миграционный вопрос в России, перечислил возможные издержки визового режима с государствами Центральной Азии.

Гости медиацентра «Патриот» обсудили в эфире слова председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, который выступил за то, чтобы обязать работодателей предоставлять мигрантам жилье и оплачивать им транспорт.

«По поводу визового режима, вводить или не вводить — это внутреннее дело каждого государства. Однако если эта информация — это сигнал для стран Центральной Азии, то мы должны знать, что подобные действия могут вызывать обратную реакцию со стороны властей Центральной Азии. То есть в своей внешней политике страны центральной Азии будут дрейфовать от российской орбиты и больше уже опираться на других крупных игроков региона — это США, Китай, Турция», — заявил эксперт.

Сайибов признал, что мигранты зачастую приезжают работать на рабских условиях, но не согласился с ужесточением регулирования. После введения визового режима место вчерашних гастарбайтеров займут китайцы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выдвинул идею запретить детям мигрантов посещать российские школы, поскольку в них не хватает мест.

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