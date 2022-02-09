Захарова исключила участие официальных лиц России в Мюнхенской конференции по безопасности

Москва, 9 февраля. Официальные лица не будут представлять Россию на конференции по безопасности, которая традиционно проводится в Мюнхене.

Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, в последние годы Мюнхенская конференция утрачивает объективность и превращается в «трансатлантический форум».

«По информации МИД России, официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг участие президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской конференции по безопасности. У российского лидера нет планов присутствовать на мероприятии, отметил его пресс-секретарь.