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Голубкина после скандала с Волочковой призналась, что использовала балерину для пиара

Шоу-бизнес
Голубкина после скандала с Волочковой призналась, что использовала балерину для пиара
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 9 февраля. Перепалка между актрисой Ларисой Голубкиной и балериной Анастасией Волочковой завязалась несколько дней назад по вине первой. Теперь звезда театра и кино заявила, что действительно использовала имя прославленной танцовщицы в личных целях.

Голубкина любит общаться с поклонниками в Instagram и высказывать собственные мысли по той или иной теме. Так, актриса решила прокомментировать громкое расставание Волочковой с ее последним избранником Сергеем. Она пожалела балерину, объяснив ее неудачи с мужчинами распущенностью звезды.

Однако бывшей приме Мариинского театра не понравились подобные умозаключения в свой адрес. Она заявила, что Голубкина просто хотела пропиариться на ее имени. Актриса с иронией подтвердила слова балерины.

Голубкина после скандала с Волочковой призналась, что использовала балерину для пиара
Prt Scr instagram.com / @golubkina1973

«Вообще я всем советую пиариться на имени Волочковой, потому что это очень эффективно», — заявила она в очередной публикации на своей странице в соцсети.

Ранее Волочкова рассказала об увеличении собственного дохода благодаря неудачному роману с культуристом. По словам балерины, приток интересующихся ее личной жизнью подписчиков повысил стоимость рекламы на ее странице на ее аккаунт в Instagram на 20%.

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волочкова пиар голубкина
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