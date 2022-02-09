Президент Алжира принял верительные грамоты новых послов Джибути, Канады и США

Алжир, 9 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун получил верительные грамоты трех новых послов в стране. Об этом сообщается в пресс-службе главы государства.

Церемония вручения состоялась в присутствии министра иностранных дел и Национальной общины за рубежом Рамтана Ламамры и директора Кабинета при президенте Абдельазиза Хеллафа.

«Посол Республики Джибути Аид Месаад Яхиа, посол Канады Майкл Райан Калан и посол США миссис Элизабет Мур Обин лично передали верительные грамоты Абдельмаджиду Теббуну», — уточняется в пресс-релизе.

Участники встречи обсудили развитие международного сотрудничества и пообещали исполнять деятельность дипломатических миссий в рамках законодательства республики.

Египет и Алжир стремятся активизировать политическое и экономическое партнерство. Стороны договорились возобновить заседания Совместного высшего комитета, которые прекратились в 2014 году.