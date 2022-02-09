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СМИ сообщили о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 18:22
Политика
СМИ сообщили о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 9 февраля. Медики подключили главу ЛДПР Владимира Жириновского к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили журналисты.

По информации URA.RU, других подробностей о состоянии депутата пока нет. Многие представители ЛДПР были удивлены, когда узнали, что их лидер госпитализирован с поражением легких. Некоторые СМИ написали, что политик заразился коронавирусом.

Федеральное агентство новостей ранее выяснило подробности госпитализации Владимира Жириновского. По информации осведомленного источника, главу ЛДПР забрали в больницу 8 февраля в состоянии средней тяжести. Тогда его еще не подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Температура тела политика составляла 36,6.

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Жириновский лдпр ивл коронавирус
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