Белоруссия может спровоцировать масштабный кризис на Украине

Киев, 9 февраля. Провокации Киева в сторону России и эскалация ситуации может привести к тому, что Украина лишится поставок топлива из дружественной РФ Белоруссии, и это будет серьезным ударом для Незалежной. Об этом рассказал эксперт в сфере энергетики, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий» Дмитрий Марунич.

Специалист напомнил, что раньше Украина импортировала дизельное топливо из РФ, однако после ухудшения отношений между двумя странами главным поставщиком топлива в Незалежную осталась Республика Беларусь.

«Украина по дизелю на 75% зависит от импортных поставок. Львиная их доля — именно из Белоруссии. Раньше это была Россия, но потом начали вводить санкции и прочее, выстрелили себе в ногу, и дизель подорожал», — рассказал Марунич в интервью каналу «Украина.ру».

Эксперт подчеркивает, что на данный момент Киев просто не сможет найти альтернативного поставщика дизеля, тем более в короткие сроки. При этом сама Незалежная тоже не может производить данный вид топлива из-за отсутствия нужного сырья и нехватки производственных мощностей.

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«Вообще замены белорусскому топливу нет адекватной. Украинские заводы не в состоянии произвести такое количество дизеля — это в принципе невозможно. Они все стоят, нет нефти для такого рода производства, и я уже не говорю о том, что цена просто улетит в космос. Если брать поставки из Польши и Румынии, то там кривая логистика, которая влияет в том числе и на стоимость топлива на рынке, и на его доступность в целом», — объяснил аналитик.

Марунич уверен, что в случае очередного конфликта с Россией или Белоруссией Украина может остаться без дизельного топлива. А это станет настоящей катастрофой для страны, так как под удар попадут различные отрасли, но, главное, Вооруженные силы Украины просто не смогут нормально функционировать, так как значительная часть армейской техники ездит именно на дизеле.

«Поэтому если Белоруссия введет запрет на поставки дизеля на Украину, здесь случится полномасштабный топливный кризис. Топлива не хватит для бытового сектора, для промышленности, для транспорта и для армии», — подчеркнул эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее раскрыл, как Россия может легко поставить крест на виртуальном и реальном реверсе газа для Украины.