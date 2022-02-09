Экономист Хазин указал на попытки Путина исправить последствия распада СССР

Москва, 9 февраля. Российский президент Владимир Путин неспроста постоянно говорит, что распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Позицию лидера страны проанализировал экономист Михаил Хазин.

Глава российского государства, по мнению публициста, убежден: советское руководство допустило фатальную ошибку, перестав сражаться за сохранение целостности державы. Оно, говоря простым языком, отстранилось от борьбы за собственную страну.

Бессилие властей СССР привело к бесповоротному развалу государства. Первым следствием этой катастрофы стало снижение уровня жизни граждан бывших советских республик. С проблемами столкнулась и Россия: в Республике Чечня началась война, простых жителей одолела массовая безработица, они буквально испытали «шоковую терапию».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В эфире своего YouTube-канала Хазин сказал: Владимир Путин до сих пор пытается справиться с последствиями распада Советского Союза. Главной задачей президента России он назвал полное восстановление «красного проекта».

Ранее экономист высказался о совместном заявлении России и Китая о ситуации в мире, которое называют началом новой эры в международной политике. По мнению эксперта, документ, подписанный Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заставит США понервничать.