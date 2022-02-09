Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 19:27
19:27
Общество
Солнечные батареи для генерации электричества в подъезде установили на доме в Калининграде
19:23
Спорт
Препарат в допинг-пробе Валиевой предназначен для лечения кардиологических проблем
19:22
Происшествия
С крыши пятиэтажного дома в центре Петербурга сорвался сбивавший сосульки высотник
19:20
Происшествия
Дикие обезьяны нанесли смертельные травмы пятилетней девочке
19:20
Спорт
Российскую фигуристку Валиеву могут не допустить до личного турнира на ОИ-22
19:18
Экономика
Темпы инфляции в России ускорились до 8,73%
19:17
Весь мир
Посол России в Колумбии развеял опасения Боготы по поводу военного сотрудничества с Каракасом
19:15
Политика
Битва за «демократию»: Европа увидела опасность в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина
19:14
Политика
Конгресс США посоветовал Байдену последовать примеру Трампа и пройти когнитивный тест
19:11
Армия
Блогер Марти: бойцы ВСУ боятся ходить по Мариуполю в военной форме
Все новости

Экономист Хазин указал на попытки Путина исправить последствия распада СССР

Политика
Экономист Хазин указал на попытки Путина исправить последствия распада СССР
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 февраля. Российский президент Владимир Путин неспроста постоянно говорит, что распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Позицию лидера страны проанализировал экономист Михаил Хазин.

Глава российского государства, по мнению публициста, убежден: советское руководство допустило фатальную ошибку, перестав сражаться за сохранение целостности державы. Оно, говоря простым языком, отстранилось от борьбы за собственную страну.

Бессилие властей СССР привело к бесповоротному развалу государства. Первым следствием этой катастрофы стало снижение уровня жизни граждан бывших советских республик. С проблемами столкнулась и Россия: в Республике Чечня началась война, простых жителей одолела массовая безработица, они буквально испытали «шоковую терапию».

Экономист Хазин указал на попытки Путина исправить последствия распада СССР
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В эфире своего YouTube-канала Хазин сказал: Владимир Путин до сих пор пытается справиться с последствиями распада Советского Союза. Главной задачей президента России он назвал полное восстановление «красного проекта».

Ранее экономист высказался о совместном заявлении России и Китая о ситуации в мире, которое называют началом новой эры в международной политике. По мнению эксперта, документ, подписанный Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заставит США понервничать.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экономист Хазин указал на попытки Путина исправить последствия распада СССР
путин ссср хазин
Комментировать