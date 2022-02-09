Психолог Соловьева объяснила, каким будет финал милитаристского обострения на Украине

Профессор кафедры медицинской психологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», к каким негативным последствиям для Украины может привести нагнетание милитаристских настроений среди населения.

Эксперт оценивает возрастание подобных настроений на Украине как мастерское манипулирование общественным сознанием.

«Все люди внушаемы, они поддаются внушению. Если постоянно статусные лица им твердят какую-то идею, то она может проникнуть в их сознание. По сути, мы видим массовую, грамотную, профессиональную манипуляцию, незаметную для тех людей, в отношении которых она делается. И трансформация людей в такой ситуации может быть очень быстрой», — рассказала Светлана Соловьева.

По ее словам, есть определенные психологические законы, по которым строится пропагандистская кампания на Украине.

«Чтобы такой милитаристский психоз развился, необходимо вывести людей на улицу, чтобы была группа, толпа. В группе уровень эмоционального возбуждения более высокий, эмоциональное напряжение человека растет, он становится удобным объектом для манипуляции. В то же время в группе у человека падает интеллектуальный потенциал, поскольку интеллект группы всегда ниже, чем каждого человека. Кроме этого, в группе происходит феномен сдвига риска: здесь всегда принимают более рискованные решения, чем каждый человек принимает поодиночке. Поэтому группа людей всегда действует более экстремистски. К тому же здесь происходит нивелирование ответственности. Кто несет ответственность за то, что делает группа людей? Все, а значит, никто. Поэтому группа становится удобным объектом манипуляции», — объясняет Светлана Соловьева.

Психоз в начале охватывает мужчин, но затем в него вовлекаются и женщины.

«Наступает такой момент, когда и женщины могут к нему подключиться. Мы видим, что украинские женщины совершенно не в свойственной им роли выступают, там даже кто-то оружие покупает. Не факт, что они будут воевать, просто всеобщая волна их захватила, они ведут себя так, как им внушают СМИ и диктуют политики. Феномен внушения — очень мощная вещь», — отметила психолог.

В состоянии массового психоза людям, рассказала она, сложно адекватно воспринимать происходящее.

«Это смешно нам с вами, потому что мы понимает подоплеку, весь контекст происходящего видим, а они контекста не видят. Они внутри ситуации, их в эту ситуацию умело, мастерски, профессионально погрузили, их сознанием завладели, теперь, когда их сознание полностью подчинено определенной идее, ими манипулируют. Со стороны видно, но им не видно, они внутри ситуации», — пояснила Светлана Соловьева.

Чтобы противостоять, нужны воля и высокоразвитый интеллект.

«Противостоять волне пропаганды очень сложно. В основной массе люди поддаются этой пропаганде. Ей может противостоять только человек, который обладает высоким интеллектом — где-то на уровне 120-140 IQ — и развитой волей. Только если эти качества есть, тогда он может сохранить себя, выжить, не растерять свои убеждения и не поддаться на пропаганду», — отметила Светлана Соловьева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Психолог сожалеет, что руководство Украины не задумывается о последствиях проводимой политики, которая деструктивна по своей сути.

«Отсутствие перспектив — психологически самая сложная ситуация в жизни. Когда мы не понимаем, что происходит, не владеем всей ситуацией, не можем ее контролировать и не можем ее прогнозировать, то наша естественная психологическая природа сразу провоцирует яркую эмоцию тревоги. А это наиболее разрушительная эмоция, которая дезорганизует интеллектуальную деятельность, поведение, эмоциональные реакции. Человек впадает в растерянность, становится несобранным, он теряет ориентацию, не очень понимает, что происходит», — рассказала Светлана Соловьева.

Такая ситуация чревата всплеском различных заболеваний среди населения — с одной стороны, с другой — может привести к неконтролируемому социальному взрыву.