Лесопромышленники обратились в Генпрокуратуру из-за некорректной работы системы ЛесЕГАИС

Москва, 9 февраля. Российские лесопромышленники были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру из-за многочисленных проблем в работе системы учета древесины ЛесЕГАИС.

Предприниматели из Архангельской и Вологодской областей, а также с Дальнего Востока жалуются на сбои в работе электронной системы, из-за которых они несут колоссальные убытки. Программное обеспечение формирует один электронный сопроводительный документ около 40 минут. Вывоз древесины происходит с задержкой, а иногда и без оформленного ЭСД.

С 1 марта вступят в силу новые правила документооборота — при оформлении сделки ЛесЕГАИС не позволит осуществить следующий шаг, если не зафиксирован предыдущий. Система уже сейчас работает некорректно, и лесопромышленники опасаются, что через месяц им вообще придется свернуть производство. О сбоях в системе предприниматели неоднократно информировали Рослесхоз, но там все обращения проигнорировали.

Зампред Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов ранее отмечал, что из-за такого подхода к делу возникают большие риски недопоставки сырья на предприятия и срывы экспортных контрактов.