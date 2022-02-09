«Наплыва не ожидаем»: почему в клиниках не будет очередей из желающих сдать анализ на антитела

Согласно новому приказу Минздрава, QR-код смогут получить россияне на основании положительного результата теста на антитела к коронавирусу. Однако ожидаемое и долго обсуждаемое решение очередей в клиниках не вызовет, уверен член экспертного совета при Правительстве РФ, главный врач Euromed Clinic Александр Абдин.

«Я думаю, что людей, желающих получить QR-код таким образом, уже не очень большое количество. Ведь многие получили сертификат, переболев COVID-19. Но есть и вторая часть населения — это вакцинированные граждане. В том же Петербурге почти из шести миллионов человек привито два с половиной миллиона. Если мы еще откинем тех, кому вакцинация противопоказана (дети и люди с тяжелыми заболеваниями), то это составит большую часть населения. В итоге получается, что желающих получить QR-код на основании титра антител не так уж и много. Поэтому я не предвижу никакой сверхнагрузки для медицинских учреждений. Наплыва желающих не ожидаем», — сказал Абдин.

Федеральное агентство новостей /

По словам врача, новый приказ Минздрава рассчитан на достаточно узкую группу пострадавших от эпидемии, которые по тем или иным причинам не смогли получить QR-код по ранее сформированным правилам. Например, люди с аутоиммунным заболеванием, которым нельзя делать прививку, но у которых при этом достаточно высокий уровень антител из-за бессимптомно перенесенного коронавируса.

Получить QR-код на основании положительного результата теста на антитела к коронавирусу россияне смогут уже с 21 февраля. Действовать он будет в течение шести месяцев с даты получения. При этом требований к уровню антител не устанавливается, главное — их наличие в организме.