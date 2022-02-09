«Авито» запустил функцию защиты телефонных номеров частных продавцов

Москва, 9 февраля. Популярный сайт объявлений «Авито» получил новую функцию, которая должна помочь частным продавцам защититься от телефонного спама и нежелательных звонков. Сервис внедрил услугу под названием «Защита номера».

Информация о новшестве появилась в Instagram-аккаунте «Авито». Теперь любой частный продавец может скрыть свой реальный номер с помощью функции защиты. Вместо настоящих цифр покупатель увидит специальный временный номер, предоставленный сайтом.

«Этот номер периодически изменяется, что делает бессмысленной работу программ злоумышленников по сбору данных. Но «цепочка» между покупателем и продавцом сохраняется, и вы легко дозвонитесь друг до друга», — пояснили в сервисе размещения объявлений.

Prt Scr instagram.com / @avito

Как отметили в «Авито», первые тесты показали, что «Защита номера» снижает число нецелевых звонков на 40%. Помимо этого, количество жалоб на подозрительное поведение на сайте сократилось в два раза.

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