Star Парад. Екатерина Дьяченко: «Наши олимпийцы должны справиться с любой задачей»

Новая гостья Даны Борисовой — талантливая фехтовальщица, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Екатерина Дьяченко. Девушка родилась в Петербурге в семье заслуженных тренеров России, и с самого детства все в ее жизни вело к карьере в спорте. В итоге так и получилось: отличные гены, талант, трудолюбие и стремление побеждать привели ее на Олимп. Героиня передачи рассказала о своих тренировках, первых синяках и ссадинах, страхах и способах их преодолеть.

Наша бессменная ведущая расспросила гостью о ее семейной жизни и отношениях с родителями, знакомстве с супругом и воспитании дочерей, о желании стать блогером и поиске себя в этом направлении. Не обошли и тему Олимпийских игр. Дьяченко рассказала о том, что чувствуют спортсмены во время соревнований, какую роль играют болельщики на трибунах, и каково это — не иметь возможности выступать под национальным флагом на соревнованиях. Девушка также поделилась информацией о государственной поддержке спортсменов в России. Дана Борисова, в свою очередь, похвасталась контрактом на бой на шоу «Наше Дело». Все подробности — в новом выпуске передачи «Star Парад».